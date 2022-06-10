У Нідерландах завершився судовий процес щодо збитого над Донеччиною літака MH17

У Нідерландах завершився судовий процес щодо збитого над Донеччиною літака MH17

У Нідерландах відбулося останнє судове засідання щодо загибелі пасажирів рейсу "Малайзійських авіаліній", збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року.

Остаточне рішення суд планує ухвалити наприкінці наступного року.

Про це повідомили у Twitter Об’єднаної міжнародної групи з кримінального розслідування щодо MH17.

"Сьогодні був останній день суду з MH17. Оголошення вироку очікується у листопаді чи грудні 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Today was the last day of the mh17 trial. The verdict is due in November or December 2022. The point of view of the prosecutors is read and seen here: https://t.co/HBs875P6tg (English and Dutch) #MH17criminalfiles #mh17 pic.twitter.com/I4fHWZYqct — JIT MH17 (@JITMH17) June 10, 2022

На засіданнях 9 та 10 червня у суді виступав захист одного з чотирьох обвинувачених – росіянина Олега Пулатова, намагаючись опонувати аргументам сторони звинувачення.

Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що сторона звинувачення вимагає засудити чотирьох фігурантів справи про катастрофу літака у небі над Донбасом у 2014 році до довічного ув’язнення. Йдеться про трьох громадян Росії - Сергія Дубінського, Олега Пулатова та Ігоря Гіркіна, та українця Леоніда Харченко.

Нагадаємо, пасажирський Боїнг "Малайзійських авіаліній" збили 17 липня 2014 року над тимчасово окупованою частиною Донецької області. Загинули 298 людей. Міжнародна слідча група не має сумнівів, що лайнер збили росіяни з ракетної установки "Бук", привезеної з Росії.