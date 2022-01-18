У Нідерландах знайшли рештки зниклого 4-річного хлопчика з Бельгії: що відомо

У Нідерландах знайшли рештки зниклого 4-річного хлопчика з Бельгії: що відомо

Поліція заарештувала 34-річного чоловіка, який регулярно доглядав за хлопчиком.

У Нідерландах у понеділок, 17 січня, на штучному острові Нельтьє-Янс у провінції Зеландія знайшли рештки чотирирічного Діна Верберкмоеса з Бельгії, якого минулого тижня оголосили зниклим безвісти.

Про це із посиланням на місцеву поліцію повідомляє ВВС.

Зазначається, що розшук дитини розпочався після того, як 34-річний бельгієць Дейв Де Коке, який регулярно доглядав за хлопчиком, не привіз його до будинку бабусі та дідуся. Востаннє чоловіка разом із Діном бачили в середу, 12 січня, у бельгійському місті Сант-Ніклас.

Як пише Netherlands News Live, вдень 17 січня бебісітера затримали в нідерландському селі Меєркерк неподалік Утрехта, приблизно за 120 кілометрів на північний схід від місця, де згодом виявили тіло хлопчика.

Допит підозрюваного нічого не дав, тож поліціянти оголосили "жовте попередження" і розгорнули масштабну спецоперацію із поліцейським гелікоптером.

Згодом у Горінхемі виявили автомобіль, на якому підозрюваний виїхав із Бельгії, а близько 22:00 за місцевим часом правоохоронці знайшли "бездиханне тіло дитини".

За даними видання, Де Коке був другом сім'ї Верберкмоеса. Раніше у понеділок 39-річна мати хлопчика Ельке Верберкмос оприлюднила емоційне звернення: "Залиште його біля дверей і поїдьте, лише поверніть мого сина додому".

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