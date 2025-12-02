У Нідерландах озвучили плани щодо біженців на 2027 рік: що чекає на українців

Українцям у Нідерландах доведеться самостійно шукати житло / © Pixabay

Уряд Нідерландів розробив стратегію дій щодо українських біженців після того, як 2027 року спливе термін дії механізму тимчасового захисту ЄС. Кабінет міністрів має намір «якнайшвидше» закрити спеціальні житлові об’єкти, які зараз фінансуються державою. Це означає перехід до повної самостійності українців у питаннях побуту.

Про це повідомляє видання Dutch News з посиланням на лист міністерки житлового господарства Мони Кейзер до парламенту.

Нові правила: дозвіл на 3 роки, але без житла

Згідно з планом уряду, близько 135 000 українців, які перебувають у країні, зможуть отримати посвідки на проживання терміном на три роки вже від березня 2027 року. Однак цей статус кардинально змінить рівень підтримки. Біженці стануть повністю відповідальними за оренду власного житла та оплату медичного страхування.

Мона Кейзер наголосила, що державне розміщення має бути припинено, а фінансування муніципалітетів на ці потреби — зупинено. Зараз близько трьох чвертей українців у Нідерландах живуть саме в таких центрах.

Закінчення дії спецзахисту також означає, що уряд більше не субсидуватиме житло та медицину для цієї категорії осіб. Натомість українці отримають право на ті самі соціальні виплати й пільги, що і звичайні громадяни Нідерландів.

Критика плану та житлова криза

Експерти та правозахисники розкритикували пропозицію міністерки, назвавши її погано продуманою. Головна проблема — гостра нестача житла в самій країні. Знайти квартиру на вільному ринку зараз вкрай важко навіть для місцевих мешканців, не кажучи вже про іноземців з тимчасовим статусом.

Представник агентства Heroyam, яке допомагає українцям, Барт Діккесгей висловив сумнів у реалістичності таких планів.

«Мабуть, Кейзер знає якесь чарівне слово, яке дозволить усім цим людям раптово знайти житло на вільному ринку. Якщо ні, то цей лист — просто струс повітря», — заявив волонтер.

Внесок в економіку та можливості для молоді

В уряді визнають, що хоча дві третини українців працевлаштовані і торік принесли економіці 3,5 млрд євро, значна частина однаково потребуватиме соціальної допомоги.

Водночас є й позитивні зміни. Молоді українці отримають рівні права на навчання і доступ до фінансування коледжів нарівні з громадянами ЄС. Це покладе край ситуації, коли студентам з України доводилося платити за навчання втричі більше через те, що країна не входить до Європейської економічної зони.

Нагадаємо, Німеччина планує скоротити виплати біженцям з України, які прибули після 1 квітня 2025 року. Кабінет міністрів країни має ухвалити рішення, чи переводити цих українців на іншу систему соціальних виплат.