- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 131
- Час на прочитання
- 2 хв
У Нідерландах розігнали антимігрантську акцію: постраждали поліцейські
Масові антиміграційні протести в Гаазі завершилися сутичками. Поліція повідомила про десятки арештів та підпал службового авто.
У суботу, 20 вересня, у Гаазі масштабний антиміграційний протест переріс у заворушення. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону натовпу. За даними влади, затримано щонайменше 30 осіб, двоє правоохоронців дістали поранення.
Про це повідомило видання Reuters.
Місцева влада не виключає нових арештів після аналізу відео з камер спостереження. У демонстрації, організованій правим активістом, взяли участь тисячі людей, які вимагали жорсткішої міграційної політики та обмежень для шукачів притулку. Акція відбулася менш ніж за півтора місяця до парламентських виборів у Нідерландах.
За інформацією NOS, частина учасників розмахувала національними прапорами та ультраправою символікою, а також кидала каміння й пляшки у поліцейських. Протестувальники підпалили поліцейську машину та на деякий час перекрили трасу неподалік місця мітингу.
Крім того, натовп пошкодив офіс лівоцентристської партії D66, розбивши вікна. Лідер партії Роб Джеттен у соцмережі X заявив про значні збитки й наголосив, що ультраправим радикалам не вдасться залякати суспільство.
Антиміграційний політик Герд Вілдерс, якого запросили на акцію, але який не з’явився, згодом у X засудив насильство проти поліції. Він назвав винних у заворушеннях «ідіотами» та заявив, що подібні дії є «абсолютно неприйнятними».
Нагадаємо, Франція знову охоплена масовими акціями протесту проти бюджетної політики президента Еммануеля Макрона. На відміну від нещодавніх протестів, організованих рухом «Заблокуємо все», нинішні очолюють профспілки, а прихильники руху охоче до них приєдналися.