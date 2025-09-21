У Нідерландах розігнали антимігрантську акцію: постраждали поліцейські

Поліція Нідерландів / © AP

У суботу, 20 вересня, у Гаазі масштабний антиміграційний протест переріс у заворушення. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону натовпу. За даними влади, затримано щонайменше 30 осіб, двоє правоохоронців дістали поранення.

Про це повідомило видання Reuters.

Місцева влада не виключає нових арештів після аналізу відео з камер спостереження. У демонстрації, організованій правим активістом, взяли участь тисячі людей, які вимагали жорсткішої міграційної політики та обмежень для шукачів притулку. Акція відбулася менш ніж за півтора місяця до парламентських виборів у Нідерландах.

За інформацією NOS, частина учасників розмахувала національними прапорами та ультраправою символікою, а також кидала каміння й пляшки у поліцейських. Протестувальники підпалили поліцейську машину та на деякий час перекрили трасу неподалік місця мітингу.

Крім того, натовп пошкодив офіс лівоцентристської партії D66, розбивши вікна. Лідер партії Роб Джеттен у соцмережі X заявив про значні збитки й наголосив, що ультраправим радикалам не вдасться залякати суспільство.

Антиміграційний політик Герд Вілдерс, якого запросили на акцію, але який не з’явився, згодом у X засудив насильство проти поліції. Він назвав винних у заворушеннях «ідіотами» та заявив, що подібні дії є «абсолютно неприйнятними».

