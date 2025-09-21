ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
2 хв

У Нідерландах розігнали антимігрантську акцію: постраждали поліцейські

Масові антиміграційні протести в Гаазі завершилися сутичками. Поліція повідомила про десятки арештів та підпал службового авто.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Поліція Нідерландів

Поліція Нідерландів / © AP

У суботу, 20 вересня, у Гаазі масштабний антиміграційний протест переріс у заворушення. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону натовпу. За даними влади, затримано щонайменше 30 осіб, двоє правоохоронців дістали поранення.

Про це повідомило видання Reuters.

Місцева влада не виключає нових арештів після аналізу відео з камер спостереження. У демонстрації, організованій правим активістом, взяли участь тисячі людей, які вимагали жорсткішої міграційної політики та обмежень для шукачів притулку. Акція відбулася менш ніж за півтора місяця до парламентських виборів у Нідерландах.

За інформацією NOS, частина учасників розмахувала національними прапорами та ультраправою символікою, а також кидала каміння й пляшки у поліцейських. Протестувальники підпалили поліцейську машину та на деякий час перекрили трасу неподалік місця мітингу.

Крім того, натовп пошкодив офіс лівоцентристської партії D66, розбивши вікна. Лідер партії Роб Джеттен у соцмережі X заявив про значні збитки й наголосив, що ультраправим радикалам не вдасться залякати суспільство.

Антиміграційний політик Герд Вілдерс, якого запросили на акцію, але який не з’явився, згодом у X засудив насильство проти поліції. Він назвав винних у заворушеннях «ідіотами» та заявив, що подібні дії є «абсолютно неприйнятними».

Нагадаємо, Франція знову охоплена масовими акціями протесту проти бюджетної політики президента Еммануеля Макрона. На відміну від нещодавніх протестів, організованих рухом «Заблокуємо все», нинішні очолюють профспілки, а прихильники руху охоче до них приєдналися.

Дата публікації
Кількість переглядів
131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie