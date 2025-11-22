У Нідерландах збивали дрони над військовою базою, де зберігають ядерні бомби

Авіабаза НАТО. Ілюстративне зображення / © Associated Press

У Нідерландах військові застосували зброю проти безпілотників, які були помічені над авіабазою на південному сході країни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.

Співробітники служби безпеки на авіабазі Фолькель, що знаходиться поблизу німецького кордону, помітили дрони увечері в п’ятницю, 21 листопада, між 19:00 та 21:00 за місцевим часом (тобто між 20:00 та 22:00 за Києвом).

«Співробітники ВПС застосували зброю з землі, щоб збити дрони», — йдеться у повідомленні.

З міркувань безпеки Міністерство оборони не надало додаткової інформації про те, як саме дрони були помічені та які засоби проти них було застосовано.

Судячи з того, що уламків безпілотних літальних апаратів біля авіабази не знайшли, цілі вражено не було.

У Міністерстві оборони наголосили, що польоти дронів заборонені поблизу аеропортів та військових баз.

Інцидент розслідує військова поліція.

З відкритих джерел відомо, що на авіабазі Фолькель у Нідерландах зберігаються американські ядерні авіабомби B61, а також дислокований підрозділ бойового забезпечення зі складу 3-ї Повітряної армії США. Тут базуються дві винищувальні ескадрильї, оснащені літаками F-35.

Нагадаємо, раніше над бельгійською авіабазою Кляйне-Брогель, яка є критично важливим об’єктом НАТО, де зберігаються ядерні боєголовки, також помітили невідомі дрони.