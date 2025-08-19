У Нідерландах спалахнула пожежа у притулку з українцями (фото)

Пожежа / © скриншот з відео

У ніч проти вівторка у нідерландському селищі Сволген сталася пожежа у кризовому центрі для українських біженців. Через займання всіх мешканців довелося терміново евакуювати, і поки що невідомо, коли вони зможуть повернутися до приміщення.

Про це пише видання NOS.

За даними місцевих ЗМІ, вогонь спалахнув близько 02:10 на вулиці Ян ван Сволгенстраат. У центрі перебувало 45 людей, усіх оперативно вивели назовні. Спершу їх тимчасово розмістили на сусідньому кемпінгу, згодом перевезли у дві інші локації. З міркувань безпеки та приватності їхнє точне місце перебування не розголошується. Постраждалих немає.

Пожежа у селищі Сволген / © скриншот з відео

Вогонь найбільше пошкодив задню частину будівлі, яка раніше використовувалася як початкова школа. Інша частина споруди вціліла, хоча й зазнала незначних ушкоджень. Причини займання поки не встановлені, поліція проводить розслідування. За повідомленням муніципалітету, притулок залишається «тимчасово зачиненим».

Центр у Сволгені розрахований на 150 осіб і використовується як короткострокова зупинка — до трьох днів, після чого людей переводять у довготривале житло. Заклад планували закрити 1 січня 2026 року, адже кількість новоприбулих українців останнім часом зменшилася, і максимальне завантаження вже не досягається.

Додаткових проблем завдали наслідки гасіння пожежі: вранці через аварію на водогоні близько 55 домогосподарств Сволгена залишилися без води на кілька годин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністерка у справах біженців і міграції Нідерландів Мона Кейзер оголосила про плани суттєвого збільшення плати за проживання для українських біженців, які мають роботу або інші доходи. Це рішення спрямоване на зменшення нерівності між працевлаштованими шукачами притулку та біженцями, які не мають роботи.