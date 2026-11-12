У Нідерландах знайшли мертвою зниклу 16-річну українку: що відомо про трагедію

Аліна Алєксєєва / Фото: hartvannederland

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У Нідерландах в місті Воркум, що в провінції Фрисландія, у середу, 11 листопада, знайшли мертвою зниклу українку Аліну Алєксєєву. Її тіло виявили у воді біля вулиці Долтевал (Doltewâl) — неподалік місця, де її востаннє бачили.

Про це повідомляє Hart van Nederland. Представник правоохоронців підтвердив загибель дівчини в коментарі газеті Leeuwarder Courant.

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Деталі зникнення

Аліна зникла ввечері у понеділок, 9 листопада. Вона пішла до магазину, але додому так і не повернулася. Близько 21:00 її востаннє бачили на вулиці Долтевал у Воркумі.

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Після зникнення поліція оприлюднила орієнтування з прикметами дівчини. Вона була худорлявої статури, зі світлою шкірою та світлим волоссям із рудуватим відтінком. Зріст становив від 1,60 до 1,65 метра. Ймовірно, на ній були темна куртка, джинси та худі з капюшоном.

Де знайшли тіло

У середу вранці до пошукової операції залучили численні екстрені служби та підводний дрон. Напередодні територію обстежували з повітря за допомогою поліцейського гелікоптера.

Тіло Аліни знайшли у воді біля вулиці Долтевал у середу вдень.

Що кажуть у поліції

Наразі правоохоронці встановлюють обставини її смерті.

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Водночас у поліції повідомили, що наразі не виявили жодних ознак кримінального злочину.

Нагадаємо, у США були вбиті дві українки. Так, 14 лютого 2026 року вбили 21-річну українську біженку Катерину Товмаш. У злочині підозрюють її колишнього партнера з Огайо, який втік з місця події.

Раніше жертвою вбивства стала Ірина Заруцька. У серпні 2025 року 23-річну дівчину знайшли мертвою на залізничній станції у штаті Північна Кароліна. Відомо, що дівчина переїхала до США в пошуках безпеки через війну. Вона загинула від численних ножових поранень. Ппідозрюваного у її вбивстві — 34-річного Декарлоса Брауна — затримали поліціянти. Справжні мотиви нападу наразі встановлюють правоохоронці.

Нещодавно, президент США Дональд Трамп згадав 23-річну українку Ірину Заруцьку, яку вбили у потязі в Північній Кароліні. «Їй було страшніше в потязі, ніж в Україні під ракетами», -зазначив Трамп.

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