У НІдерланди з США прибула велика партія танків для Польщі та Литви

Всього в порт Вліссінген прибуло близько 1250 одиниць військової техніки

В Нідерландський порт Вліссінген прибула велика кількість танків та транспортних засобів з США, які будуть відправлені в Польщу та Литву для посилення східного флангу НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

Полковник Роберт Келлам, який керує операцією з американського боку, заявив, що в порт прибуло близько 1250 одиниць військової техніки.

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У Вліссінген з США прибули танки М-1 Abrams і бойові машини Bradley, які входять в другу бригадну тактичну групу першої кавалерійської дивізії з Форт-Худа, штату Техас.

Збройні сили Нідерландів будуть забезпечувати безпеку та охорону обʼєктів, поки вони не будуть відправлені у Польщу та Литву.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова 11 січня заявив, що його країна поставить Збройним силам України 14 танків Leopard.

Крім того, ми раніше інформували, що у Білому домі заявили, що постачатимуть Україні зброю до перемоги над російськими агресорами.

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