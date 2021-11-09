У Ніґері внаслідок пожежі у школі загинули щонайменше 25 дітей

Вогонь знищив три класи у солом'яному приміщенні.

У Ніґері вранці в понеділок, 8 листопада, внаслідок пожежі в одній зі шкіл в області Маражі загинули щонайменше 25 дітей від п'яти до шести років, ще декілька школярів постраждали.

Про це із посиланням на мера Мараді Чайбу Абубакара повідомляє ВВС.

Зазначається, що вогонь знищив три класи у солом'яному приміщенні. Причина загоряння наразі не відома, триває розслідування.

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Один із очевидців розповів, що бачив, як з місця події забрила декілька тіл, а також як кількох поранених дітей везли до лікарні автомобілями. Відомо, що дехто з поранених перебуває у критичному стані. Усі заняття у школі скасували.

У виданні зауважують, що в Ніґері через переповнення цегляних шкіл є чимало класів, побудованих із дерева та соломи. І хоча пожежі у шкільних спорудах в цій країні не є рідкістю, вони "рідко призводять до такої кількості смертей".

Втім, на початку цього року близько 20 дітей загинули у подібній пожежі в Ніамеї, коли опинилися у пастці за шкільними воротами. Тоді вогонь зруйнував 28 солом'яних класів, що викликало громадський резонанс.

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