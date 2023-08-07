У Нігері заколотники закрили повітряний простір та готуються до іноземної інтервенції

У неділю закінчився час ультиматуму сусідніх країн, які вимагають відновити конституційний лад.

У Нігері військові, які захопили владу в країни, заявили про часткове закриття повітряного простору та можливе вторгнення в країну іноземних держав, оскільки 6 серпня стік термін ультиматуму щодо поновлення на посаді обраного президента Мохамеда Базума.

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Про це інформує видання Bloomberg.

У повідомленні зазначається, що сусідні країни встановили дедлайн ультиматуму до кінця 6 серпня. У випадку відмови сусідні країни обіцяли здійснити військову інтервенцію для відновлення конституційного ладу, однак поки, однак військових дій наразі не видно.

Водночас лідери повстання у Нігерії заявили, що підготовка до вторгнення вже розпочалась.

Як заявив представник хунти Амаду Абдраман в ефірі державної телекомпанії Tele Sahel, планування цієї війни "було здійснено", і попереднє розгортання сил для участі у ній "почалося у двох країнах Центральної Африки".

Жодних інших подробиць поки не повідомлялося.

У неділю заколотники заявили про закриття повітряного простору для міжнародних рейсів, за вийнятком кількох країн — Алжир, Буркіна-Фасо, Малі, Лівію та Чад, які не підтримали іноземні військову інтервенцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що солдати в Нігері на національному телебаченні оголосили про державний переворот.

Крім того, ми раніше інформували, що військові в Нігері, які захопили владу в країні, звернулися за підтримкою до російського терористичного угруповання "Вагнер".

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