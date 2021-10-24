У Нігерії бойовики звільнили з в'язниці понад пів тисячі злочинців

Це вже третя в цьому році масова втеча з нігерійських виправних закладів.

На південному заході Нігерії внаслідок нападу бойовиків з виправного центру Ойо втекли щонайменше 575 ув'язнених.

Про це повідомляє The Associated Press.

Напад стався пізно ввечері в п'ятницю, 22 жовтня, заявив речник в'язниці Оланреваджу Анджорін. Розслідування інциденту триває.

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Зазначається, що це вже третя в цьому році масова втеча з нігерійських виправних закладів. Загалом від 2017 року з в'язниць найбільш густонаселеної країни Африки втекли щонайменше 4 307 злочинців.

5 квітня бандити підірвали частину тюремної стіни в місті Оверрі в штаті Імо, звільнивши щонайменше 1,8 тис. в'язнів. Ще 240 зловмисників 13 вересня втекли зі слідчого ізолятора в північно-центральній частині штату Когі.

За даними уряду, в тюрмах Нігерії перебувають 70 тисяч ув'язнених, однак лише близько 20 тисяч із них (27%) засуджені.

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