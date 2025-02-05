У Нігерії чоловіки вбили жінку через підозру у чаклунстві: їм загрожує смертна кара

У Нігерії в сільській місцевості досі часто вбивають людей через звинувачення у чаклунстві.

У Нігерії пʼять чоловіків було засуджено до смертної кари через вбивство жінки, яке вони скоїли у 2023 році після того, як запідозрили її у чаклунстві.

Про це інформує BBC.

Журналісти пишуть, що це не перший подібний випадок, але вперше до смертної кари засудили 5 людей, які вбили жінку через підозру у чаклунстві.

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Повідомляється, що чоловіки напали на 67-річну Дахаре Абубакар, коли вона працювала на своєму городі. Жінку побили та зарізали.

Після вбивства сімʼя жертви звернулася до правоохоронців, які швидко арештували підозрюваних.

Журналісти повідомили, що чоловіки вирішили вбити жінку тільки через те, що дружині одного з них наснилося, як жертва переслідує її з ножем у руках. Після розповіді дружини чоловік зібрав групу, яка здійснила вбивство.

Ця справа набула широкого розголосу у Нігерії, де в сільській місцевості досі часто вбивають людей через звинувачення у чаклунстві. Часто ті, хто висуває такі звинувачення, впевнені без жодних доказів, що їхні жертви винні у смерті чи хворобі близьких людей.

Смертну кару рідко застосовують у Нігерії, зазвичай ті, кому виносять смертний вирок, проводять залишок життя за ґратами.

Раніше повідомлялося, що п'ятеро людей були знайдені мертвими в Едо, Нігерія, після того, як жінка отруїла їх перцевим супом.

Ми раніше інформували, що у Нігерії 29 дітей можуть стратити через участь у протесті проти зростання цін на життя.

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