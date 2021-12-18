У Нігерії 20-річна дівчина вийшла заміж за 90-річного чоловіка (фото)

За останні шість років чоловік одружився не менше ніж з 4 молодими жінками.

У Північній Нігерії 20-річна дівчина вийшла заміж за чоловіка, який старший за неї на 70 років. Весілля відбулося після нетривалого періоду залицянь чоловіка, який вже був неодноразово одружений.

Про це повідомляє Daily Nigerian.

Як зазначається, скромне весілля еміра Даура Умара Фарука Умара та його нареченої Айше Іро Майкано відбулося 11 грудня. За дівчину 90-річний наречений заплатив викуп розміром один мільйон нігерійських найр (66 453 грн).

Уточнюється, що чоловік одружився не вперше і лише за останні шість років у нього було не менше 4 молодих дружин.

Джерела, близькі до родини, розповіли, що емір нещодавно розлучився з усіма трьома своїми дружинами, щоб обрати нових.

" План полягав у тому, що емір хотів одружитися щонайменше з трьома дружинами за раз", — розповіло джерело в родині.

Нагадає мо, 82-річна Айріс Джонс розповіла про плани провести Різдво, облизуючи збиті вершки з грудей свого 36-річного коханця, проводячи день у ліжку.

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