У Нігерії озброєні бойовики викрали понад 70 школярів, триває пошукова операція

Влада Замфара закрила всі початкові та середні школи у штаті.

У нігерійському штаті Замфара у одній їз шкіл група озброєних людей викрала 73 школярів. Викрадення дітей сталося у середу, 1 вересня, у районі Марадун.

Про це повідомляє CNN.

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Своєю чергою влада Замфара зачинила всі початкові та середні школи у штаті. Водночас робота старших шкіл продовжується у зв’язку з підготовкою до іспитів.

У ЗМІ також повідомили, що декілька днів тому у Нігерії визволили 91 школяра, викраденого у штаті Нігер. Їхні сім'ї були змушені заплатити викрадачам тисячі доларів за звільнення дітей.

Нагадаємо:

Раніше з полону бойовиків у Нігерії звільнили майже три сотні школярок . На свободу їх випустили після кількох днів перемовин між владою та бойовиками.

. На свободу їх випустили після кількох днів перемовин між владою та бойовиками. Близько 150 студентів зникли безвісти після того, як озброєні люди здійснили напади в штаті Кадуна в Нігерії. Поліція заявила, що озброєні люди, які напали, подолали охоронців школи, вивівши невизначену кількість учнів у сусідній ліс.

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