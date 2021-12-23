У Нігерії утилізували понад мільйон пожертвуваних доз COVID-вакцини AstraZeneca: причина

Пожертвувані дози неможливо було використати до завершення терміну придатності.

У Нігерії в середу, 22 грудня, знищили понад мільйон доз вакцини проти COVID-19, розробленої шведсько-британською фармкомпанією AstraZeneca.

Про це повідомляє The Associated Press.

За словами очільника Національного агентства з розвитку первинної медико-санітарної допомоги (NPHCDA) Нігерії Фейсала Шуайба, уряд не мав іншого вибору, оскільки пожертвувані дози неможливо було використати до завершення терміну придатності.

"Розвинені країни закуповували ці вакцини та зберігали їх, і коли термін їхньої дії почав спливати, (держави. - Ред.) запропонували їх для пожертвування", - розповів Шуайб.

Минулого тижня очільник NPHCDA заявив, що країна більше не прийматиме таких пожертвувань. "Якщо ми збираємося подолати цю пандемію COVID-19, ми маємо покращити постачання вакцин проти COVID-19, - наголосив він. - Жодна країна не зможе викорінити COVID-19, поки всі країни не зможуть викорінити його".

У Нігерії лише 2% з 206 млн населення вважаються повністю вакцинованими від коронавірусу. Водночас в уряді мають амбітний намір щепити понад чверть жителів країни до лютого.

Раніше у ВООЗ попереджали, що COVID-19 перетворився на пандемію бідних країн, а держави, які активно щеплюють своїх громадян додатковими дозами вакцин від коронавірусу, йдуть на ризик.

До того ж, директорка відділу постачання Unicef Єва Каділлі попереджала, що деякі вакцини, пожертвувані багатими країнами, мали короткий термін придатності, що створювало величезне навантаження на системи охорони здоров'я бідних держав.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.