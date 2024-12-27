У Нігерії військовий літак помилково розбомбив мирних жителів: загинуло 10 людей

У Нігерії внаслідок помилки винищувача ВПС, який скинув бомби на мирні села Гідан Сама та Рінтува замість місця дислокації бойовиків, загинуло щонайменше 10 людей.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на губернатора штату Сокото.

Повідомляється, що трагедія сталася на північному заході Нігерії.

"Військові літаки виконували місію щодо знищення злочинних збройних угруповань, які тероризували державу. Але помилково були уражені невинні жителі громади", - заявив губернатор Ахмед Алію.

Крім того, він заявив, що розпочато розслідування військової операції, яка призвела до загибелі людей у селах Гідан Сама та Рінтува.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нігерії до 29 дітей можуть застосувати смертну кару.

Крім того, ми раніше інформували, що в Нігерії: жінок переконували у вагітності і давали чужих немовлят.

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