У Нігерії затримали громадян Польщі, які на мітингу розмахували російськими прапорами

У Нігерії місцева служба безпеки затримала сімох громадян Польщі, які розмахували російськими прапорами під час протестів проти економічних труднощів.

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Про це інформує AP, з посиланням на заяви влади Нігерії та Польщі.

Речник спецслужби Нігерії Пітер Афунаня на зустрічі дипломатів, організованій міністерством закордонних справ Нігерії заявив, що громадяни Польщі були затримані у понеділок через те, "де їх знайшли під час протестів, а також за те, що вони демонстрували іноземні прапори".

МЗС Польщі повідомило, що серед затриманих є студенти та викладач, та додали, що "консульська служба встановлює точні обставини інциденту з місцевою владою".

На питання польського дипломата про місцезнаходження затриманих представник влади Нігерії заявив, що вони готові до співпраці з Польщею щодо цього питання.

"Це не цілеспрямована операція проти громадян Польщі", – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США завершили виведення персоналу з авіабази у Нігері.

Крім того, ми також інформували, що Сенегал викликав "на килим" посла України через допис з нібито підтримкою туарегів у Малі.

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