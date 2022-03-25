"У них багато сміливості": Байден відзначив особливу мужність мирних жителів України на зустрічі з військовими США

"У них багато сміливості": Байден відзначив особливу мужність мирних жителів України на зустрічі з військовими США

Байден захоплений мужністю українців, які голими руками зупиняють танки.

Президент США Джо Байден, виступаючи перед американськими військами в Польщі, відзначив особливу хоробрість українських мирних жителів, які лягають під танк, захищаючи свою країну.

Про це повідомляє CNN.

"Український народ має великий кістяк. У них багато сміливості. Подивіться, як вони активізуються... Жінки, молоді люди стоять посеред, перед проклятим танком, просто кажуть: "Я не піду. Я тримаюся". Вони неймовірні", - сказав він.

Байден зауважив, що зараз у світі спостерігається боротьба між "демократією та олігархами".

"Те, чим ви займаєтесь, — це набагато більше, ніж просто те, чи можете ви полегшити життя народу України. Ми на новому етапі. Ваше покоління, ми в точці перелому", — дода він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден прилетів у п’ятницю, 25 березня, до міста Жешув, що за 100 км від українського кордону. У Польщі президент перебуватиме два дні. Завтра у нього офіційна зустріч з президентом Польщі.