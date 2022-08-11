"У них більше жодної надії не залишилося": російський опозиціонер розповів про паніку в Кремлі через провал в Україні

У Кремлі зараз роздумують, як "сухими" вийти з цієї води і "пристойно" закінчити війну.
У Кремлі розуміють, що задумана, запланована і урочисто оголошена війна - провалилася. Тож тепер треба знайти якийсь вихід з неї.
Таку думку висловив російський опозиціонер Геннадій Гудков для 24 каналу.
Він зазначив, що кремлівські прихвостні зараз болісно й зі стресом шукають для себе вихід із цієї війни. Проте поки не знаходять.
"Вони дуже сподіваються і до кінця вірять в диво, що раптом Україна сяде з ними за стіл переговорів, якщо вони замінують якусь АЕС і будуть погрожувати знищенням. У них більше жодної надії ні на що не залишилося", - вважає Гудков.
Російський опозиційний назвав кілька пунктів, які наразі бачать у Кремлі:
- Захід перестав з ними розмовляти.
- Китай не виявився тією стороною, яка надасть імпортозамінні властивості для всієї економіки та промисловості.
- Ембарго буде.
- Доходи падають.
- Фінансове становище погіршується.
- Жахливе становище промисловості в бізнесі.
"Все наростає, як сніговий шар. Там це розуміють, тому в них задача як можна швидше закінчити війну. Проте так, щоб її можна було продати за перемогу", – повідомив Геннадій Гудков.
Нагадаємо, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що кремлівська еліта зараз в паніці і намагається зрозуміти "з ким вирішувати питання". Російський уряд наразі має опозиційні настрої, оскільки представники кремлівських еліт намагаються знайти, "кому здаватися, з ким вирішувати питання, кому можна занести, щоб втекти".
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