“У них це відпрацьовано з часів Радянського Союзу”: Жданов назвав можливий спосіб ліквідації Лукашенка

Військовий експерт нагадав, як загинув у 1980 році перший секретар ЦК Компартії Білорусі Петро Машеров.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що для самопроголошеного президента Білорусі почалася чорна смуга в житті, а загинути він може під час “випадкової” ДТП.

Про це він говорив у неділю, 27 листопада, у своєму відеоблозі.

За його словами, після раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея, який був ниточкою, яка зв’язувала білоруського диктатора з країнами Заходу, постало питання ліквідації і самого Олександра Лукашенка.

Жданов нагадав, що за інформацією аналітиків агентства RLI, кремлівська пропаганда заготувала версію, що до замаху на білоруського диктатора причетні спецслужби України або Польщі під керівництвом розвідки НАТО.

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“Це дасть привід втягнути білоруську армію у війну, поглинувши країну і позбавивши її суверенітету”, - сказав військовий експерт.

Він також повторив озвучену вчора інформацію про 15-20 тисяч осіб із силових структур Білорусі, які начебто готові воювати проти України.

“У Лукашенко почалася темна смуга у житті, тому що Путін заганяє його в глухий кут — або він вступає у війну і віддає армію, і тоді у нього залишається шанс зберегти своє життя, або...” - зазначив Жданов.

Коментуючи ймовірну ліквідацію Олександра Лукашенка, експерт нагадав про загибель у ДТП першого секретаря ЦК Компартії Білорусі Петра Машерова. У 1980 році на трасі “Москва — Мінськ” на шляху його кортежу несподівано з’явився автосамоскид, завантажений картоплею.

“У них це нормально. Відпрацьовано з часів Радянського Союзу”, - натякнув Жданов.

Однак, він зауважив, що наступного дня після смерті Лукашенка білоруська армія не зможе вступити у війну, оскільки вона не має для цього достатніх резервів — техніку та боєприпаси зі складів уже тепер білоруси віддають армії РФ. Але його відхід від влади або ліквідація означатиме, що це може статися.

Нагадаємо, російський опозиціонер, юрист Марк Фейгін вважає дивним факт смерті голови МЗС Білорусі Володимира Макея, який був комунікатором цієї країни із Заходом.

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