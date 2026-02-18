ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
2 хв

У Нігері заявили, що Бенін окупували Україна і Франція: у МЗС відреагували

МЗС України спростувало заяву лідера хунти Нігеру про присутність українських військових у Беніні.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Абдурахман Чіані

Абдурахман Чіані / © Associated Press

Ватажок проросійської військової хунти Нігеру Абдурахман Чіані заявив, що північ сусідньої з Нігером країни Бенін нібито контролюють українські та французькі військові.

«Сьогодні… на всій півночі Беніну, немає жодного бенінського солдата. Він (президент Беніну — Ред.) залишив це в руках терористів та французьких і українських найманців. Ось така реальність», — заявив голова хунти Нігеру.

Що відповіли в МЗС України

Речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу наголосив, що ця інформація не відповідає дійсності. Навпаки — має ознаки дезінформації, яка спрямована на дискредитацію України.

«Україна категорично спростовує ці повідомлення. Наші Збройні сили не направлялися до Беніну і не виконують жодних операцій на його території. В принципі, ну, цим товаришам в Республіці Нігер не звикати таким займатися, такими провокаціями», — запевнив Тихий.

Він нагадав, що влада Нігеру залежна від Росії.

«Ця хунта залежить абсолютно на 100 відсотків від Росії. Вірогідно, ці заяви робляться не з їхньої власної взагалі ініціативи, а з ініціативи РФ», — додав речник.

У МЗС закликали партнерів та медіа в Африці критично ставитися до неперевіреної інформації, особливо коли йдеться про питання безпеки.

Нагадаємо, що Чіані прийшов до влади в 2023 році та спирається на російські приватні військові компанії.

У 2024 році африканські країни Нігер і Малі розірвали дипломатичні відносини з Україною. Ці країни стверджують, що Київ допомагав малійським повстанцям для влаштування засідки на членів групи «Вагнера».

Натомість МЗС України рішуче відкинуло звинувачення у нібито причетності нашої держави до допомоги повстанцям у Малі.

Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie