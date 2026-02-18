У Нігері заявили, що Бенін окупували Україна і Франція: у МЗС відреагували

Абдурахман Чіані / © Associated Press

Ватажок проросійської військової хунти Нігеру Абдурахман Чіані заявив, що північ сусідньої з Нігером країни Бенін нібито контролюють українські та французькі військові.

«Сьогодні… на всій півночі Беніну, немає жодного бенінського солдата. Він (президент Беніну — Ред.) залишив це в руках терористів та французьких і українських найманців. Ось така реальність», — заявив голова хунти Нігеру.

Що відповіли в МЗС України

Речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу наголосив, що ця інформація не відповідає дійсності. Навпаки — має ознаки дезінформації, яка спрямована на дискредитацію України.

«Україна категорично спростовує ці повідомлення. Наші Збройні сили не направлялися до Беніну і не виконують жодних операцій на його території. В принципі, ну, цим товаришам в Республіці Нігер не звикати таким займатися, такими провокаціями», — запевнив Тихий.

Він нагадав, що влада Нігеру залежна від Росії.

«Ця хунта залежить абсолютно на 100 відсотків від Росії. Вірогідно, ці заяви робляться не з їхньої власної взагалі ініціативи, а з ініціативи РФ», — додав речник.

У МЗС закликали партнерів та медіа в Африці критично ставитися до неперевіреної інформації, особливо коли йдеться про питання безпеки.

Нагадаємо, що Чіані прийшов до влади в 2023 році та спирається на російські приватні військові компанії.

У 2024 році африканські країни Нігер і Малі розірвали дипломатичні відносини з Україною. Ці країни стверджують, що Київ допомагав малійським повстанцям для влаштування засідки на членів групи «Вагнера».

Натомість МЗС України рішуче відкинуло звинувачення у нібито причетності нашої держави до допомоги повстанцям у Малі.