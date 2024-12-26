Молодик намагався відкрити пляшку пива газовим балончиком: які наслідки мала "геніальна ідея"

Молодик намагався відкрити пляшку пива газовим балончиком, що призвело до його пошкодження, після чого пасажири вдихнули речовину, яка подразнює слизові оболонки.

У німецькому місті Люнебург поліція порушила кримінальну справу проти 22-річного хлопця, через дії якого постраждали 13 пасажирів міського автобуса. Молодик вирішив відкрити пляшку пива спреєм для відлякування тварин, внаслідок чого балончик було пошкоджено, а люди дістали легкі подразнення дихальних шляхів та очей.

Про це пише Spiegel.

За інформацією видання, інцидент стався ввечері понеділка, 23 грудня.

"Ввечері понеділка 22-річний чоловік спробував відкрити пляшку пива в автобусі в Люнебурзі за допомогою спрею для відлякування тварин. За даними поліції, балончик із розпилювачем було пошкоджено під час спроби. Загалом 13 пасажирів автобуса надихалися дратівливим газом та дістали легкі поранення", – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що джерела у поліції іронізували щодо "геніальної ідеї", коли розповідали журналістам про цей випадок. Втім, непереборне бажання хлопця випити пива в автобусі призвело до абсолютно невеселих наслідків.

На жаль, ані поліція, ані журналісти не змогли з'ясувати, чи вдалося фігуранту відкрити пляшку пива.

Нагадаємо, на вершині гори в Китаї чоловік накинувся з кулаками на мавпу, яка намагалася вкрасти його речі. Тварина у відповідь теж почала завдавати ударів, що призвело до епічної бійки на очах у групи туристів.

Читайте також: