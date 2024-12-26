Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Молодик намагався відкрити пляшку пива газовим балончиком: які наслідки мала "геніальна ідея"

Молодик намагався відкрити пляшку пива газовим балончиком: які наслідки мала "геніальна ідея"

Поліція Німеччини порушила кримінальну справу проти чоловіка який завдав своїми діями шкоди пасажирам автобусу

Молодик намагався відкрити пляшку пива газовим балончиком, що призвело до його пошкодження, після чого пасажири вдихнули речовину, яка подразнює слизові оболонки.

У німецькому місті Люнебург поліція порушила кримінальну справу проти 22-річного хлопця, через дії якого постраждали 13 пасажирів міського автобуса. Молодик вирішив відкрити пляшку пива спреєм для відлякування тварин, внаслідок чого балончик було пошкоджено, а люди дістали легкі подразнення дихальних шляхів та очей.

Про це пише Spiegel.

За інформацією видання, інцидент стався ввечері понеділка, 23 грудня.

"Ввечері понеділка 22-річний чоловік спробував відкрити пляшку пива в автобусі в Люнебурзі за допомогою спрею для відлякування тварин. За даними поліції, балончик із розпилювачем було пошкоджено під час спроби. Загалом 13 пасажирів автобуса надихалися дратівливим газом та дістали легкі поранення", – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що джерела у поліції іронізували щодо "геніальної ідеї", коли розповідали журналістам про цей випадок. Втім, непереборне бажання хлопця випити пива в автобусі призвело до абсолютно невеселих наслідків.

На жаль, ані поліція, ані журналісти не змогли з'ясувати, чи вдалося фігуранту відкрити пляшку пива.

Нагадаємо, на вершині гори в Китаї чоловік накинувся з кулаками на мавпу, яка намагалася вкрасти його речі. Тварина у відповідь теж почала завдавати ударів, що призвело до епічної бійки на очах у групи туристів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація