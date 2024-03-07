18-річний німець написав понад 4200 доносів: на кого він полює

У Німеччині Ніклас Маттеї з Грефенхайніхена, який називає себе в соцмережах "майстром доносів", патрулює місто на велосипеді в яскравому світловідбиваючому костюмі та розшукує тих, хто порушує правила паркування. Він відразу робить фото на смартфон і повідомляє про порушників поліції.

Про це пише Bild.

У рідному містечку чоловік доніс уже на 8% мешканців, через що постійно стикається з образами та агресією. Багато опитаних BILD різко розкритикували донощика.

За минулий рік Маттеї написав 4227 заяв про неправильне паркування, загальна сума штрафів склала 140 000 євро. Хлопець не дає спуску і чиновникам, уважно стежачи за тим, як вони витрачають ці кошти.

18-річний Ніклас Маттеї

Він не боїться чіплятися і до поліції: нещодавно він відчитав патрульних за те, що номер їхньої машини був брудним. Юнак розвернувся і за межі міста. Його мета — викрити хоча б одного порушника по всій Німеччині. Нещодавно у Хемниці він доніс на відомого репера Фінча.

Бургомістр Грефенхайніхена Енріко Шиллінг украй незадоволений хлопцем. За словами чиновника, тисячі скарг Маттея паралізують роботу поліції. Крім того, він сіє розбрат серед городян. Декілька з них вже звернулися з скаргами на юнака. "Такі витівки не можна терпіти. Ми розглядаємо всі правові заходи, сказав BILD бургомістр. — Я мрію, щоб його особлива обдарованість знайшла собі іншу сферу застосування"

Тим часом від 21 лютого плату за паркування у Києві стягувати не можуть, адже шостий апеляційний адмінсуд столиці підтвердив рішення Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження КМВА, яким затверджені тарифи на платне паркування в місті.

Читайте також: