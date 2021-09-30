У Німеччині 96-річна екссекретарка концтабору, яку мали судити, втекла перед початком засідання

96-річну жінку вважають співучасницею вбивства понад 11 тис. людей.

У Німеччині 96-річна жінка, яка працювала секретаркою коменданта нацистського концтабору Штуттгоф, втекла перед початком суду.

Про це інформує The Guardian.

Сьогодні, 30 вересня, Ірмгард Фурхнер, яка живе в будинку для літніх людей в Квікборні, покинула заклад.

"Вона виїхала з дому рано вранці на таксі в напрямку станції метро", — повідомили у пресслужбі суду.

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Її неявка в суд спочатку нікого не здивувала. Жінка написала листа до суду 8 вересня, заявивши, що не буде брати участь у судовому розгляді. "Через мій вік та фізичні обмеження я не буду відвідувати судові засідання та прошу захисника представляти мене", — написала вона до регіонального суду. Але ніхто не очікував, що підсудна втече.

Згодом стало відомо, що жінку через декілька годин після втечі спіймав поліцейський патруль. Наразі суд видав ордер на її арешт. 96-річну втікачку допитують правоохоронці у відділенні поліції.

У концентраційному таборі за кілька кілометрів від Данцинга (сучасний Ґданськ) нацисти утримували під час Другої світової війни понад сто тисяч людей, більшість з яких євреї. Загинуло близько 65 тисяч людей.

За словами обвинувачення, Фурхнер, яка працювала на посаді секретарки у Штуттгофі від червня 1943 року до квітня 1945 року, допомагала керівництву табору систематично вбивати ув’язнених — євреїв, польських партизанів та радянських військовополонених. 96-річну жінку звинувачують у співучасті у вбивстві понад 11 тис. людей.

Фурхнер тричі брала участь судових процесах, пов'язаних зі Штуттгофом, в тому числі над її екс-начальником. Всякий раз вона наполягала, що нічого не знала про вбивства і не контактувала з ув'язненими.

Нагадаємо, що у Німеччині судитимуть 100-річного охоронця концтабору.

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