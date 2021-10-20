У Німеччині 96-річну німкеню звинувачують у пособництві масовим вбивствам у концтаборі

Жінка у часи Другої світової війни працювала секретаркою начальника табору.

96-річну німкеню звинувачують у пособництві масовим вбивствам.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 20 жовтня.



Суд над Ірмгард Фюрхнер розпочався в околицях Гамбурга. Її звинувачують у співучасті в убивствах понад 11 тисяч в'язнів у нацистському концтаборі Штуттгоф в часи Другої світової війни. Фюрхнер у віці 18-ти років працювала там секретаркою начальника табору і, як вважає слідство, не могла не знати про те, що там коїться. Однак її адвокати наполягають: через руки жінки смертельні списки не проходили.

Перше засідання у цій справі мало відбутися ще у вересні. Однак за день до початку процесу Фюрхнер, яка живе в будинку для літніх людей, вшилася на таксі в невідомому напрямку. Її затримали за чотири години.

Нагадаємо, у Німеччині розпочався судовий процес над 100-річним колишнім охоронцем нацистського концтабору Заксенгаузен. Йому закидають співучасть в убивствах понад 3,5 тисячі в’язнів.

Новини світу: 96-річну німкеню звинувачують у пособництві масовим вбивствам

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