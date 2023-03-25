У Німеччині чоловік із сокирою накинувся на 17-річну дівчину у потязі

У Німеччині 24 березня, у регіональному потязі між Котбусом і Франкфуртом-на-Одері чоловік із сокирою поранив у голову 17-річну пасажирку, її госпіталізували.

Про це пише видання RBB24.

Як розповіли у поліції, близько 13:20 надійшло повідомлення від свідків про те, що чоловік погрожує пасажирам.

37-річний підозрюваний пошкодив майно і розбив монітори предметом, схожим на сокиру.

Незабаром потяг був зупинений на станції Губен, і співробітники поліції заарештували нападника. За словами представника поліції, тести на алкоголь та інші наркотичні речовини у підозрюваного були негативними. Наразі немає жодних свідчень про можливі релігійні чи політичні мотиви злочину.

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