У Німеччині чоловік влаштував різанину на фестивалі: троє загиблих

Поліція ще не затримала нападника.

У місті Золінген, що на заході Німеччини, під час фестивалю озброєний ножем чоловік убив трьох людей і серйозно поранив щонайменше пʼятьох.

Про це пише Associated Press.

Свідки кажуть, що невідомий нападник без розбору вдарив ножем кількох людей на центральній площі Фронхоф.

Зловмисника наразі розшукують. Представник Міністерства внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія повідомив, що нападнику вдалося втекти в метушні й паніці, які почалися після нападу.

Нагадаємо, у німецькому місті Гамбург 32-річний чоловік напав з ножем на двох людей. Внаслідок інциденту вони загинули.

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