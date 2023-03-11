У Німеччині чоловік взяв у заручники людей в аптеці: поліція штурмом затримала зловмисника

У Німеччині, в центрі міста Карлсруе в аптеці зловмисник взяв у заручники 11 людей.

Про це пише агенція DPA з посиланням на поліцію та прокуратуру.

Як стало відомо, заручників вдалося врятувати. Усі вони фізично неушкоджені.

Наразі затримано 20-річного підозрюваного. У поліції заявили, що один із заручників може бути спільником затриманого підозрюваного.

Зазначається, що випадок трапився у день. Поліцейським міста вдалося провести масштабну операцію, перекривши частину центру міста. Спецпризначенці увірвалися в аптеку та припинили захоплення заручників.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини, яку ввечері 9 березня влаштував у молитовному будинку “Свідків Єгови” у Гамбурзі 35-річний чоловік, загинуло шість людей, серед яких одна вагітна жінка. Ще восьмеро людей отримали поранення. Стрілець, який був озброєний пістолетом, застрелився.

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