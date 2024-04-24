У Німеччині чоловік з мачете напав на співробітника університету: поліція відкрила вогонь – подробиці

У Німеччині, в університеті міста Мангейм, чоловік з мачете напав на співробітника бібліотеки – поліція застрелила нападника. Пізніше підозрюваний, 31-річний громадянин Німеччини, помер у лікарні.

Про це повідомляє DW.

Інцидент стався у бібліотеці економічного факультету університету.

За даними правоохоронців, чоловік напав на співробітника бібліотеки і, як стверджується, тримав у руках велике мачете, коли правоохоронці прибули на місце події.

Державне управління кримінальної поліції наразі зараз розслідує застосування поліцейськими вогнепальної зброї під час інциденту.

Правоохоронці зазначили, що чоловік, якого застрелили поліцейські, раніше не мав права відвідувати бібліотеку за неодноразові порушення громадського порядку.

Нагадаємо, у німецькій школі 98% учнів – діти мігрантів: близько третини не може перейти до другого класу.

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