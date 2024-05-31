У Німеччині чоловік з ножем намагався убити активіста, який критикує іслам

У п’ятницю, 31 травня, в німецькому місті Мангаймі на південному заході країни невідомий чоловік із ножем скоїв напад на ультраправого громадського активіста Міхаеля Штюрценбергера, відомого своєю критикою ісламу.

Про цей інцидент повідомляє видання Tagesspiegel.

Напад відбувся під час антиісламського зібрання на ринковій площі німецького міста і потрапив у онлайн-трансляцію.

Відео цього інциденту швидко поширилося в соцмережах. На опублікованих кадрах можна побачити, як біля стенду “Громадянського руху Pax Europe” зловмисник кілька разів агресивно вдарив людей ножем, включно з поліцейським.

Потім на відео показано, як поліцейський стріляє в нападника, після чого кілька поліцейських притискають чоловіка до землі.

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Повідомляється, що внаслідок нападу поранення отримав організатор заходу, антиісламський активіст Міхаель Штюрценбергер, а також кілька його помічників і офіцер поліції. Поліцейський отримав важке ножове поранення і був доправлений до лікарні, де його одразу прооперували.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав напад спробою вбивства.

“Кадри з Мангайма жахливі. Кілька людей отримали важкі поранення від нападника. Мої думки з жертвами”, – написав він у соцмережі Х, додавши, що насильство є абсолютно неприйнятним у демократії і винуватець має бути суворо покараний.

Постраждалий він нападу Міхаель Штюрценбергер називає себе журналістом, він критично налаштований щодо ісламу, був членом кількох ультраправих антиісламських організацій, у тому числі руху PEGIDA, який регулярно організовує марші в містах, зокрема у східній Німеччині.

Нагадаємо, раніше у німецькому Дортмунді невідомі напали на 15-річного підлітка з України, який гуляв ввечері з двома друзями. Він отримав поранення та був госпіталізований.

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