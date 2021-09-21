У Німеччині чоловік застрелив касира АЗС через відмову продати пиво без маски

Обурений чоловік повернувся додому і взяв зброю.
У німецькому місті Ідар-Оберштайн чоловік застрелив касира через відмову продавати йому пиво без одягненої маски.
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Deutsche Welle.
За даними правоохоронців, 49-річний чоловік прийшов до АЗС купити пиво. Касир відмовився продавати товар через відсутність у покупця медичної маски. Чоловік повернувся додому, взяв револьвер і повернувся на заправку.
У приміщення він зайшов у масці, взяв пиво, підійшов до каси і зняв маску. 20-річний касир знову зробив йому зауваження, після чого підозрюваний убив його.
Наступного ранку він сам прийшов в поліцію і зізнався у вбивстві. Він пояснив, що виступає проти коронавірусних обмежень, був "психологічно пригнічений" розвитком ситуації з пандемією, а пострілом висловив своє невдоволення.
Чоловік арештований, під час обшуку будинку, крім револьвера, знайшли й іншу вогнепальну зброю з патронами. Дозволу на них він не мав.