У Німеччині депутата оштрафували за таємний бізнес у Білорусі: чим він займається

Депутат у 2020 році став співвласником білоруського сільськогосподарського підприємства — ТОВ "Цибулька-Бел".

Німецького депутата від правої партії "Альтернатива для Німеччини" Йорга Дорнау оштрафували за те, що він не задекларував свій бізнес у Білорусі з вирощування цибулі.

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Про це пише видання Welt.

У повідомленні вказується, що Дорнау є речником з питань аграрної політики від фракції "АдН" у Саксонії. Журналісти зʼясували, що цьому депутату належить ферма, яка вирощує цибуля на кількох сотнях гектарів у Білорусі.

Повідомляється, що депутат у 2020 році став співвласником білоруського сільськогосподарського підприємства — ТОВ "Цибулька-Бел".

Крім того, журналісти зʼясували, що Дорнау таємно проводив зустрічі з прихильниками білоруського диктатора Александра Лукашенка, а про свій бізнес у Білорусі він не повідомляв.

Президія парламенту Саксонії постановила, що політик порушив обов'язок щодо розкриття інформації відповідно до закону та наклала штраф у розмірі 20 862 євро.

"Ніхто не може просто поїхати в диктаторську Білорусь і заснувати там ферму, особливо ніхто з Німеччини", – заявив голова фракції Лівої партії в Саксонії Ріко Гебхардт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині назвали "надійний засіб стримування" Росії.

Крім того, ми також інформували, що Будапешт пом'якшив візовий режим для росіян та білорусів.

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