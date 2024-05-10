В Німеччині депутатку-росіянку вигнали з фракції: що вона накоїла

Депутатку парламенту Гамбурга виключили з фракції за підтримку "виборів" у Росії. Вона й сама виявилася росіянкою.

Ольгу Петерсен, депутатку парламенту Гамбурга від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), виключили з фракції через її позицію щодо голосування в Росії.

Про це повідомляє видання Bild.

Петерсен народилася 1982 року в російському Омську, 2020-го отримала громадянство Німеччини і невдовзі стала депутаткою від АдН. За час своєї каденції вона двічі відвідувала Росію: у вересні 2021 року та в березні 2024-го.

Під час останнього візиту в березні Петерсен була спостерігачкою на голосуванні в РФ і публічно назвала його "відкритим, демократичним і вільним". Ця заява викликала обурення серед її однопартійців, адже вона не повідомила їх про свої поїздки та позицію щодо виборів у Росії.

Як результат, цього тижня Ольгу Петерсен виключили з фракції "Альтернативи для Німеччини" в парламенті Гамбурга. Ба більше, ультраправі мають намір вигнати її і з самої партії.

Нагадаємо, на стіні Нарвського замку, що розташований на естонсько-російському кордоні, в четвер, 9 травня, повісили плакат з написом "Putin war criminal" ("Путін – воєнний злочинець").

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