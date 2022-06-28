У Німеччині до п'яти років ув'язнення засудили 101-річного ексохоронця концтабору

У Німеччині до п'яти років ув'язнення засудили 101-річного ексохоронця концтабору

Прокуратура звинуватила чоловіка у причетності до понад 3,5 тис. вбивств в’язнів у таборі.

Німецький суд у північно-східній землі Бранденбург у вівторок, 28 червня, засудив 101-річного колишнього охоронця концтабору до п'яти років ув'язнення.

Про це повідомляє DW.

Прокуратура звинуватила пенсіонера у причетності до вбивств 3518 в’язнів у таборі Заксенхаузен між 1942 і 1945 роками.

Судовий процес тривав дев'ять місяців. Обвинувачений так і не визнав своєї провини, заявляючи в суді, що ніколи не служив у Заксенхаузені, а в зазначені в обвинувальному висновку терміни працював на фермі в землі Мекленбург-Передня Померанія. Прокуратура, однак, надала документи охоронця концтабору, ім'я, прізвище та дата народження якого повністю збігалися з даними обвинуваченого.

Понад 200 000 людей були ув’язнені в Заксенхаузені між 1936 та 1945 роками лише через їх релігійну та етнічну приналежність, сексуальність чи політичні переконання.

Концтабір Заксенгаузен розташований в місті Оранієнбург в Німеччині. Був створений в 1936 році. Після 1945 року і до 1950-го був пересильним табором НКВС СРСР для переміщених осіб. На території Заксенгаузена, за різними даними, загинуло до 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, у Харкові від російської ракети загинув 96-річний в'язень нацистських концтаборів Борис Романченко.

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