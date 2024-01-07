У Німеччині дрони шпигують за місцями навчання військових ЗСУ – це може бути РФ

Над об'єктами Збройних сили Німеччини (бундесверу - ред.) регулярно помічають підозрілі безпілотники, проте досі жоден із них не був перехоплений.

Про це пише BILD.

Державний секретар міністра оборони ФРН Нільс Хілмер був змушений визнати це перед членами парламенту Німеччини.

"Поки що нам не вдалося заарештувати жодного безпілотника, як і їхніх пілотів", - прокоментував він.

Підозрілі безпілотники помічають над військовими полігонами та казармами у Німеччині щотижня, армія вже давно знає про цю проблему.

Так, у жовтні 2022 року генерал Карстен Бройєр, який на той час керував територіальним командуванням, повідомив про появу дронів. Особливо це стосувалося місць, де бундесвер навчає військових Збройних сил України.

Тоді у терміновому порядку Бройєр наказав навчити військову поліцію використовувати "глушилки" HP 47, яка може перехоплювати сигнал і садити безпілотник, хоча ефективність HP 47 ще не була досить вивчена.

"Над військовим полігоном Кліц, де бундесвер навчає українців на Leo-1 (танки - ред.), регулярно помічають безпілотники. На інших базах кілька безпілотників іноді входять до повітряного простору одночасно. Це чітко організовано і вказує на Росію", - розповів експерт із питань оборони Маркус Фабер.

Бундесвер також припускає, що за польотами цих дронів стоїть Росія, але довести це не можна, оскільки ще не вдалося знищити чи посадити жодного безпілотника.

15 листопада 2023 року бундесвер заснував оперативну групу боротьби з незаконними польотами БПЛА. Її головою став бригадний генерал Вольфганг Йордан із командування сухопутних військ. Проте за ці два місяці відчутних результатів ще немає.

Нагадаємо, за даними ГУР, у Кремлі підготували ще одну масштабну спецоперацію проти України – про що йдеться.

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