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У Німеччині два співробітники спецслужб на вечірці зґвалтували колегу

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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У Німеччині два співробітники спецслужб на вечірці зґвалтували колегу

Прапор Німеччини

Наразі підозрюваних усунули від служби до кінця розслідування.

В Німеччині двох співробітників спецслужб звинуватили у зґвалтуванні колеги.

Про це пише видання Spiegel.

Як зазначається, двох працівників Федеральної розвідувальної служби ФРН із міста Бад-Айблінг звинуватили у тому, що вони на вечірці начебто накачали наркотиками свою колегу та згодом зґвалтували її.

Проти підозрюваних вже порушено кримінальну справу, співробітники поліції оглянули передбачуване місце злочину. За даними видання, слідчі органи мають провести масштабне розслідування.

Повідомляється, що підозрюваних усунули від служби до кінця розслідування.

Нагадаємо, що у Німеччині мер міста надихнувся Україною і пішов служити до війська.

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Дата публікації
Перегляди
993
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