У Німеччині двох російських дипломатів оголосили персонами нон грата: у чому причина

У Німеччині двох російських дипломатів оголосили персонами нон грата: у чому причина

Двоє співробітників посольства РФ у Берліні повинні покинути країну впродовж 7 діб.

У середу, 15 грудня, Федеральний уряд визнав двох співробітників посольства Росії в Німеччині "небажаними особами".

Про повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на заяву очільниці МЗС країни Анналени Бербок.

За словами міністерки, про це було сьогодні оголошено послу Росії Сергію Нечаєву під час бесіди в МЗС. Двоє російських дипломатів мають покинути Німеччину протягом семи днів.

Оголошення росіян персонами нон грата відбулося того ж дня, коли Вищий земельний суд Берліна визнав росіянина Вадима “Соколова”-Красікова винним у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Посол Росії Нечаєв уже назвав цей вирок “політично вмотивованим” і відзначив, що він ускладнить і без того “непрості німецько-російські відносини". “Це явно недружній вчинок, який не залишається без відповіді”, - заявив він.

Нагадаємо, раніше в Німеччині виключили початок експлуатації російського газогону "Північний потік-2" до завершення його сертифікації.

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