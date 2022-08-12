У Німеччині двоє чоловіків зґвалтувалии 18-річну українку з інтервалом у 10 хвилин - ЗМІ

38-річний тунісець та 26-річний нігерієць нібито напали на 18-річну українку, коли вона поверталася до свого номера.

У Німеччині двох чоловіків звинувачують у жорстокому зґвалтуванні 18-річної біженки з України.

Про це інформує Daily Mail.

Перед судом у німецькому Дюссельдорфі постали двоє чоловіків, яких звинувачують у жорстокому зґвалтуванні української біженки з інтервалом у декілька хвилин.

38-річний тунісець Рашид Б. та 26-річний Абдуллахі А. з Нігерії нібито напали на 18-річну українку, коли вона поверталася до свого номера.

Зазначається, що Рашид слідував за дівчиною до її кімнати, перш ніж силою пробратися через двері та напасти на неї в її кімнаті. Лише через десять хвилин після того, як Рашид втік, другий ймовірний злочинець увірвався всередину та вчинив власний жахливий вчинок.

Прокуратура Дюссельдорфа повідомила, що хоча зґвалтування були скоєні у швидкій послідовності, обвинувачені не були знайомі один з одним, і немає доказів спільного плану між ними.

Нагадаємо, що у Києві судитимуть чоловіка, який понад три роки ґвалтував неповнолітніх доньок своєї співмешканки.

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