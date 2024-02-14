У Німеччині експрокурор розбещував свого 8-річного сина: яке абсурдне виправдання він вигадав

Це сталося вночі, а на ранок, коли дружина висунула йому звинувачення, обвинувачений не пам'ятав про інцидент.

У Німеччині експрокурора визнано винним у сексуальному насильстві над своєю дитиною. Обвинувачений заявив, що він лунатик і злочин стався уві сні.

Про це повідомляє Bild.

Філіп М., колишній прокурор, який вийшов раніше на дострокову пенсію, засуджений до умовного терміну на один рік і шість місяців — чотири місяці вже вважаються відбутими. Згідно з обвинувальним висновком, М. наприкінці березня 2019 року вчинив дії сексуального характеру над своїм восьмирічним сином. Це сталося вночі, а на ранок, коли дружина висунула йому звинувачення, обвинувачений не пам'ятав про інцидент. Його дружина подала на розлучення.

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М. здався поліції після того, як стало відомо про звинувачення, і стверджував, що не знав про злочин, адже він у цей час спав.

Як свідка викликали жінку, з якою М. мав стосунки, будучи студентом 20 років тому. Вона розповіла, що обвинувачений не раз виявляв сексуальну активність посеред сну.

Нагадаємо, мешканець Київщини систематично ґвалтував 13-річну доньку та змушував її робити інтимні фото.

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