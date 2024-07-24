У Німеччині кліматичні активісти паралізували роботу аеропорту: що відомо

Рух "Останнє покоління" заявив, що ця акція є частиною міжнародної кампанії протесту, яка закликає до відмови від викопного палива до 2030 року.

Німецький аеропорт Кельн/Бонн був змушений на п'ять годин зупинити роботу через небезпечну акцію кліматичних активістів руху Last Generation ("Останнє покоління"), які приклеїли себе до злітно-посадкових смуг.

Про це пише BILD.

"Аеропорт Кельн/Бонн сьогодні паралізований з п'ятої ранку. Кліматичні активісти проникли на територію аеропорту та перервали повітряне сполучення. Усі вильоти було скасовано до десятої години ранку, зараз аеропорт оголосив про поновлення роботи", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що п'ятеро активістів у невизначений поки що спосіб вдерлися на територію аеропорту та приклеїли себе до злітно-посадкових смуг, що унеможливило зліт та посадку літаків. Наразі з'ясовується, як саме вони змогли потрапити на територію аеропорту.

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"Їм було висунуто кримінальні звинувачення у порушенні закону про збори, небезпечне втручання у повітряний рух та незаконне проникнення на територію", — повідомили у поліції.

У соціальних мережах рух "Останнє покоління" заявив, що ця акція є частиною міжнародної кампанії протесту, яка закликає до відмови від викопного палива до 2030 року. Активісти пообіцяли найближчим часом влаштувати подібні акції протесту в аеропортах понад десяти інших країн світу.

Нагадаємо, у Великій Британії двоє екоактивістів познущалися зі Стоунгенджа, розпорошивши там помаранчевий порошок. Поліція Вілтшира підтвердила затримання двох активістів кліматичної кампанії Just Stop Oil за підозрою у пошкодженні стародавньої пам’ятки.

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