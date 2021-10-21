У Німеччині клієнт жорстоко побив працівника АЗС, бо той попросив одягнути маску

Співробітника АЗС доставили до лікарні.

У Німеччині трапився конфлікт між співробітником АЗС та клієнтом. Останній побив працівника АЗС через прохання одягнути маску. Чоловіка госпіталізували.

Про це повідомляє AP.

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Інцидент трапився у місті Бремені. У поліції повідомляють, що конфлікт почався, коли 21-річний клієнт увійшов до магазину АЗС без маски, щоб оплатити паливо. 67-річний працівник попросив дотримуватися правил карантину та одягнути маску. На що молодик відреагував агресивно. Він пішов за маскою, а після того повернувся, вдарив працівника кулаком, а потім ногою, коли той упав на підлогу.

"Після цього зловмисник втік, але згодом сам здався поліції. Співробітника АЗС доставлено до клініки", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, у літаку Ларнака – Київ чоловік влаштував скандал через захисну маску. Пасажира літака, який летів до Кижєва попросили надягнути маску. Проте він почав кричати на екіпаж та пасажирів.

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