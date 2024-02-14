У Німеччині масово виявляють фальшивих “українців”: серед них багато громадян Угорщини

Останнім часом у Німеччині збільшилася кількість європейських громадян, серед яких багато угорців, які видають себе за українців і просять у влади соціальної допомоги, призначеної для біженців від російського вторгнення.

Про це повідомило видання Schwäbische Zeitung.

Від 2023 року імміграційна влада на південному заході Німеччини повідомила про 1374 підозрілих випадки, коли іноземці, крім українського громадянства, також мали громадянство іншої країни ЄС. Зокрема, у 58 осіб, які зареєструвалися лише за українським паспортом, виявлено громадянство Угорщини.

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Однак вони приховують паспорт європейської країни і видають себе за українців, щоб отримати гроші, оскільки на відміну від шукачів притулку чи біженців з інших країн, українці мають особливий статус у Німеччині.

Шахраїв найчастіше виявляють через незнання української мови.

“До імміграційних органів все частіше звертаються люди, які спілкувалися лише угорською мовою та пред’являли нещодавно видані українські паспорти”, — цитують у виданні речника Міністерства юстиції землі Баден-Вюртемберг.

Водночас він зауважив, що плутанина може бути викликана також тим, що в Закарпатській області України від 2010 року все більше паспортів Угорщини видається угорській меншині.

Проте право на соціальну пільгу мають тільки ті біженці від російської агресії, які мають виключно український паспорт. Особи з подвійними громадянством не мають права на отримання допомоги, оскільки вважаються іноземцями ЄС.

Нагадаємо, Німеччина продовжує приймати біженців, які тікають від війни в Україні, та надає їм допомогу. Українці можуть в’їжджати на територію Німеччини без візи. Однак перебувати у країні без реєстрації дозволено в термін до 90 днів. Далі потрібно подати заявку на набуття статусу тимчасового захисту.

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