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У Німеччині мер міста надихнувся Україною і пішов служити до війська: деталі історії

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У Німеччині мер міста надихнувся Україною і пішов служити до війська: деталі історії

Німець Ульф Кемпфер

Мер німецького міста Кіль пішов на військову службу в 51 рік.

Німецький чиновник Ульф Кемпфер надихнувся боротьбою України і пішов на військову службу.

Про це повідомляє Telegram-канал "BILD російською"

Ульф Кемпфер, як і багато німців, в юності відмовився від проходження військової підготовки з етичних міркувань на користь альтернативної цивільної служби. Однак після вторгнення Росії в Україну він змінив свою думку і відкликав свою відмову 1991 року. 

"Якби Україна не захищала свою землю зі зброєю, зараз вона була б окупованою Росією країною", - сказав чоловік.

Німець Ульф Кемпфер / © The Bild
Німець Ульф Кемпфер / Фото: The Bild

Тепер Кемпфер проходить тижневе навчання в Мюрвікському військово-морському училищі у складі групи "цивільних управлінців" із найрізноманітніших галузей - від бізнесу до журналістики та політики. Такі навчання для охочих проходять регулярно.

Нагадаємо, британець Джеймс Дуроуз також не зміг залишатись осторонь, коли побачив ситуацію в Україні у новинах. Він навіть вирішив приєднався до українських військових, тож вперше в житті здійснив візит до України. Спочатку допомагав як волонтер, а згодом вступив до ЗСУ. Вже понад рік він б’ється за нашу волю, знаючи українською лише кілька слів.

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Дата публікації
Перегляди
819
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