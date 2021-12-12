У Німеччині можуть запровадити локдаун на різдвяні та новорічні свята

У Німеччині можуть запровадити локдаун на різдвяні та новорічні свята

Канцлер запевняє, що у суспільстві немає розколу через вакцинацію.

Новий канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що не виключає запровадження різдвяного локдауну в країні.

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Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Bild am Sonntag.

"Ця пандемія нам добре показала, що не має бути жодних червоних ліній. Ми завжди маємо бути готовими до переосмислення, якщо цього вимагатимуть обставини... Щойно федеральний і земельні уряди вжили дуже жорстких заходів. Ми щодня перевірятимемо, як вони виконуються, а також чи цього достатньо", - заявив глава уряду ФРН в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 12 грудня.

Зазначається, що Шольц не став категорично відкидати можливість запровадження в країні локдауну у різдвяні та новорічні свята.

Як повідомляє Deutsche Welle, середній показник інфікування коронавірусом у Німеччині опустився нижче рівня 400 випадків за тиждень із розрахунку на 100 тисяч населення. За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI) станом на неділю, 12 грудня, він склав у середньому у ФРН 390,9 випадка. Зниження триває від кінця листопада. Свого пікового значення цей показник досягав 29 листопада, склавши 452,4 випадка.

Органи охорони здоров'я Німеччини протягом останньої доби зареєстрували 32 тис. 646 нових випадків зараження COVID-19. За останню добу RKI отримав інформацію про 132 смерті. Усього, від початку пандемії, у Німеччині зафіксовано 6 млн 509 тис. 863 випадків захворювання, померли 105 тис. 638 людей.

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