У Німеччині на фестивалі росіянка побила українку, бо "гинуть окупанти": організатори цинічно відреагували

У Німеччині під час танцювального фестивалю в Дюссельдорфі росіянка накинулась на українку - побила її та облила водою. Громадянка країни-агресорки обзивала українців "нацистами" та звинувачувала у загибелі російських окупантів, які прийшли зі зброєю на територію України.

Про це повідомила у Facebook Юлія Федорова.

Вона зазначила, що її подруга вперше після початку повномасштабної війни Росії проти України виїхала за кордон, щоб взяти участь у танцювальному фестивалі. Проте на захід також допустили громадян Росії. Під час цього неадекватна громадянка країни-терористки накинулась на українську учасницю - побила її та облила водою. Росіянці не сподобалось, що українці захищаються у своїй державі від окупантів, бо "мовляв через це гинуть росіяни".

"Моя подруга була шокована і втратила дар мови, в той час як росіянка істерично кричала на неї. Згодом я дізналася, що росіяни також облили мою подругу водою і вдарили по голові", - наголошує Юлія Федорова.

Авторка допису також засудила реакцію організаторів фестивалю.

"Реакція організаторів була грубою - вони навіть не спробували розібратися, що сталося, і попросили обидві сторони розійтися. Що було абсолютно несправедливо по відношенню до людини, яку безпідставно образили", - написала вона.

Згодом організатори фестивалю спробували цинічно виправдатись за агресивну поведінку росіян. Там заявили, що мовляв засуджують війну Росії проти України, проте не "можуть дискримінувати людей через національність". Також вони додали, що мовляв, у всьому повинна розібратись поліція.

Нагадаємо, на німецькому телебаченні трапився скандал через порівняння України з нацистською Німеччиною.

Читайте також: