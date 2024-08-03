У Німеччині на гоночній трасі стався вибух: 22 людини отримали поранення

На трасі вибухнув балон зі стисненим повітрям.

У Німеччині на гоночній трасі "Нюрбургринг" стався вибух, в результаті якого постраждали 22 людини.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

З усіх постраждалих четверо отримали серйозні травми. Після вибуху на місце події прибули чотири рятувальні вертольоти та кілька машин швидкої допомоги. Поліція закрила ділянку траси, де стався інцидент, та прилеглі території.

Незважаючи на подію, гонка ADAC Ruhr-Pokal триватиме в суботу, як і планувалося.

Нагадаємо, в Німеччині в результаті ДТП загинув 19-річний українець, який був за кермом фургона з польськими номерами.

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