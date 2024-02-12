У Німеччині на карнавалі висміяли патріарха Кирила з Путіним (фото)

У Німеччині у Дюссельдорфі, де проходить карнавальний сезон, висміяли патріарха Кирила.

Про це пише "Bild".

Сьогодні у Німеччині відзначають "рожевий понеділок". Поряд із "попелястим середовищем" - це один з останніх днів карнавального сезону. У ході центром Дюссельдорфа беруть участь близько 8000 осіб, 30 духових оркестрів та 110 тематичних платформ. Деякі з них створені з пап'є-маше місцевим скульптором Жаком Тіллі.

Минулого року він зобразив Володимира Путіна у ванній кімнаті з кров'ю. Цього року митець представив оральний секс між кремлівським диктатором та патріархом Кирилом. "З Росії з любов'ю", - написано на платформі англійською.

Карнавал у Дюссельдорфі

Слово "кохання" пофарбоване в кольори ЛГБТ.

Дісталося і канцлеру ФРН Олафу Шольцу. Його зобразили з діркою в голові та каламбурним підписом "Холаф Шольц". На інших платформах під маскою прихильника ультраправої "Альтернативи для Німеччини" видно Адольфа Гітлера, а терорист ХАМАС штовхає палестинську родину під дуло ізраїльського танка.

Карнавал у Дюссельдорфі

Нагадаємо, у Німеччині невідомі зарізали 17-річного українського баскетболіста через його національність.

Поліція Німеччини заарештувала двох підозрюваних у вбивстві 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за команду ART Giants із Дюссельдорфа. Це – 14-ти та 15-річний хлопці, які скоїли напад на головному вокзалі Обергаузена.

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