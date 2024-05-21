У Німеччині на українського підлітка напали з ножем – що відомо

У Німеччині напали на 15-річного біженця з України.

У Дортмунді, Німеччина, невідомі напали на 15-річного підлітка з України, який гуляв ввечері з двома друзями. Він отримав поранення та був госпіталізований.

Про це пише Bild.

Напад стався близько 21:00 у понеділок, 20 травня. Компанія розговорилися з двома дівчатами. Іншій групі молодих людей це не сподобалося – почалася бійка. Раптом один із нападників витягнув ніж.

За даними Bild, 15-річний підліток отримав спочатку поріз шиї, а потім нападник встромив ніж у верхню частину тіла.

Підліткам вдалося втекти. Тяжко поранений українець пройшов кілометр по Дортмунду, перш ніж втратити свідомість.

За життя неповнолітнього на вулиці боровся лікар "швидкої допомоги", який прибув на місце події. Постраждалого доставили до лікарні.

За словами місцевого прокурора Марібель Андерссон, слідство припускає замах на вбивство.

Поліція веде пошуки нападника, розслідуванням займається відділ по розслідуванню вбивств. За даними поліції, стан українського хлопця зараз стабільний.

Нагадаємо, у лютому у Німеччині зарізали 17-річного українського баскетболіста.

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