У Німеччині наголосили, що не можна дозволити Путіну використати саміт G20 як платформу для Росії

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що зустріч голів МЗС країн G20 не повинна перетворитися на платформу для Росії.

Очільниця німецького МЗС наголосила, що під час зустрічі буде необхідно забезпечити повагу та дотримання міжнародного права.

Про це пише Reuters.

"В інтересах усіх нас забезпечити повагу і дотримання міжнародного права. Це спільний знаменник. І це також причина, по якій ми не будемо просто стояти осторонь і дозволяти Росії використовувати цю зустріч (G20 - ред.) в якості платформи", - наголосила Бербок.

Зустріч міністрів закордонних справ країн "Великої двадцятки" відбудеться вже цієї п'ятниці, 8 липня, перед самітом лідерів G20, який пройде в листопаді в Індонезії.

Так, на зустріч покликали і президента України Володимира Зеленського, і президента РФ Володимира Путіна. Останній прийняв відповідну пропозицію 6 липня.

Нагадаємо, президент Індонезії особисто вручив Володимиру Зеленському запрошення на засідання G20. Президент України подякував індонезійському главі Джоко Відодо, але його участь у заході залежить від присутності очільника Російської Федерації там.

Читайте також: