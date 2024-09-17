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У Німеччині назвали наступну жертву Росії в разі "падіння" України

У Німеччині назвали наступну жертву Росії в разі "падіння" України

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок

За словами Бербок, поразка України у війні може поставити під загрозу Молдову.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що від підтримки України залежить "виживання" сусідньої Молдови.

Про це міністерка сказала на конференції у Кишиневі, повідомляє Reuters.

За словами Бербок, поразка України у війні може поставити Молдову під загрозу, тому підтримка Києва така важлива для регіону.

"Все, що ми робимо для підтримки України, також означає сприяння стабілізації у відносинах з Молдовою… Зрозуміло, що найбільше турбує тутешніх людей: якщо Україна впаде, то Молдова буде наступною країною на черзі", – сказала Бербок.

Також повідомляється, що на конференції, присвяченій занепокоєнню щодо розширення російського втручання в регіоні, були підписані угоди про надання Молдові понад 300 млн євро у вигляді кредитів і 80 млн євро у вигляді грантів.

Партнери також привітали зусилля Молдови щодо вступу до Євросоюзу. Франція, Німеччина і Польща висловили свою "непохитну і постійну підтримку Молдові" в її прагненні приєднатися до альянсу.

Нагадаємо, у червні пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що якби не запеклий спротив українців російським спробам контролювати Чорне море, то Молдова, Румунія, Туреччина та Болгарія вже відчули б на собі загрозу з боку РФ.

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